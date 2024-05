82 neue voll ausgebildete Polizistinnen und Polizisten und 47 Beamtinnen und Beamte als dienstführende Polizistinnen und Polizisten haben am Mittwoch in der Sicherheitsakademie in Krumpendorf ihre Grund- oder Weiterbildung abgeschlossen.

Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß betonte, dass „keine Schuld dringender ist, als Danke zu sagen, dafür, dass sie bereit sind Führungsverantwortung zu übernehmen, wenn es um Kriminalitätsbekämpfung, Extremismus oder geordnete Migration geht oder es darum geht, als erste oder erster an einem Unfall- bzw. Tatort zu sein. Kohlweiß dankte auch den Familien und Angehörigen, die zur Feierstunde gekommen sind. Sie appellierte aber auch daran zu denken, dass es im Polizeiberuf niemals um Eitelkeiten, Befindlichkeiten oder Macht gehe, sondern es nur um den Dienst an der Gesellschaft zu gehen habe.



„Schutz und Sicherheit sind Grundbedürfnisse der Menschen und jede und jeder Uniformierte trägt dazu bei, dass sich die Menschen sicher fühlen können. Die Herausforderungen steigen täglich und ich werde die Gefährlichkeit des Berufes nicht kleinreden. Sie leisten Dienst an der Gesellschaft, sie leisten Dienst an der Republik, sie leisten Dienst im Sinne der Sicherheit, des Schutzes und der Verlässlichkeit, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in seiner Festansprache.

Franz Ruf, der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit vom Bund, sagte in Richtung Absolventinnen und Absolventen der Grundausbildung, dass sie nun eine moderne Ausbildung erhalten hätten. Fachwissen, gepaart mit sozialer und kommunikativer sowie persönlicher Kompetenz, sei ihnen nun zu Eigen für die weitere berufliche Entwicklung. In Richtung der neuen dienstführenden Beamtinnen und Beamten hielt Ruf fest, dass diese nun eine höhere Führungsverantwortung tragen, gekoppelt an Mut, Charakterstärke und Empathie sowie Begegnung auf Augenhöhe. Begrüßt wurden zur Feierstunde weiters Exekutivseelsorger Christian Stromberger, Edith Kraus-Schlintl, Leiterin des SIAK/Bildungszentrums sowie Gernot Bürger, Bürgermeister von Krumpendorf und Militärkommandant Philipp Ebner.