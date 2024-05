Es war gegen 18.30 Uhr am Abend, als eine 16-jährige Villacherin mit ihrem Moped auf der Paulapromenade in der Draustadt in Fahrtrichtung Süden fuhr. Auf Höhe der dortigen Sporthalle befinden sich zwei Boller in der Straße, welche die Fahrbahn für Kraftfahrzeuge sperren. Die Mopedlenkerin beabsichtigte allerdings, mittig zwischen den Bollern durchzufahren. Sie prallte dabei gegen diese und stürzte vom Fahrzeug.

Dabei zog sich die junge Frau Verletzungen unbestimmten Grades zu, sie wurde anschließend von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Eine durch das beschädigte Moped entstandene Ölspur wurde durch die Feuerwehr gebunden.