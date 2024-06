Ein Kajakfahrer stürzte am Freitag - vermutlich wegen des heftigen Regens - in die Soča. Nach einer großen Suchaktion konnte er nur noch tot geborgen werden.

Unwetter-Drama in Slowenien, Kajakfahrer tot aus Fluss geborgen

Auf dem Fluss Soča in Slowenien kam es am Freitag zu einem tödlichen Unfall, wie Einsatzkräfte berichten. Eine Person stürzte im Raum Kobarid mit einem Kajak in den Fluss - vermutlich wegen der starken Regenfälle. Eine große Suchaktion begann: Bergretter, Feuerwehrleute und Wasserretter rückten aus. Bei der Suche fanden die Helfer zuerst ein Kajak und mehrere Gegenstände des vermissten Kajakfahrers. Gegen 18.30 Uhr entdeckten sie dann die Leiche des Mannes - nur wenige Meter vom Ufer entfernt.

Zweiter Unfall

„Wir zogen die Leiche aus dem Fluss und brachten sie auf einer Trage zur Straße“, berichten die Einsatzkräfte. Dies war der zweite Unfall eines Kajakfahrers auf der Soča in diesem Jahr. Der erste endete nur ein paar Tage zuvor - zum Glück - glimpflicher.

20 Bergretter, acht Helfer der Wasserrettungsgesellschaft, 21 Feuerwehrleute nahmen an der Suche und Rettung teil.

„Wir Retter wollen wirklich, dass es weniger Unfälle wie diesen gibt“, schreiben die Helfer auf Facebook.