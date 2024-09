In Vorarlberg, Salzburg und im Burgenland ist der Schritt bereits erfolgt. Mit 1. Oktober ist es nun auch in Kärnten, Niederösterreich, der Steiermark, Oberösterreich und Tirol so weit. „Handyparken“ wird deaktiviert und durch „EasyPark“ ersetzt. In Kärnten betrifft dies Klagenfurt, Pörtschach, Velden und Villach. Das teilte die „EasyPark“-Group in einer Aussendung mit.

„Mit der Zusammenführung beider Angebote wachsen wir in Österreich rasch weiter und sind damit in rund 120 Gemeinden quasi flächendeckend, präsent“, so Geschäftsführer Markus Heingärtner. Mit Anfang Oktober ist die Umstellung in Österreich nun abgeschlossen. Dann werden alle Handyparken-Städte, außer Wien, in der App deaktiviert. Mit der „EasyPark“-App ist ab sofort auch grenzübergreifendes Parken, etwa in den Nachbarländern möglich. Zudem wird das ticketlose Parken in zahlreichen Garagen in ganz Österreich via Kamera-Kennzeichenerkennung angeboten.

Mehr als 20 Länder weltweit

„EasyPark“ ist in über 4.000 Städten und mehr als 20 Ländern weltweit präsent.