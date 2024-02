Über zehn Millionen Euro werden in die Modernisierung des Euco-Centers in Wolfsberg investiert, die ab April bei laufendem Betrieb erfolgen wird. Die größte Änderung: Künftig wird es nur noch im Erdgeschoß Verkaufsflächen geben, im Untergeschoß, das seit Mitte Jänner geschlossen ist, werden Lagerflächen an Firmen und Privat vermietet, die künftig noch über das Parkdeck erreichbar sein werden.

Neuer Besitzer

„Die behördlichen Verfahren werden in Kürze abgeschlossen sein, sodass wir im April mit der Modernisierung des Euco-Centers starten können“, sagt der gebürtige Völkermarkter Stefan Rutter, der im Vorjahr mit seiner „Rutter Immobilien Gruppe“ das älteste Einkaufszentrum im Lavanttal gekauft hat. „Das Euco-Center ist mit 52 Jahren eines der traditionsreichsten Kaufhäuser in Kärnten und wir freuen uns, diese Handelsikone weiterentwickeln zu können“, fährt Rutter fort, der nun erstmals alle Mieter präsentiert. Neu im Einkaufszentrum wird die Drogerie dm sein, das Tierbedarfsgeschäft Fressnapf und die Optikerkette „sehen!wutscher“. Außerdem wird „Embassy“-Gastwirt Manuel Wutscher ein Restaurant im Euco eröffnen, das auch außerhalb der Öffnungszeiten der Geschäfte offen haben wird.

Adeg-Kaufmann Arno Riedl mit Investor Stefan Rutter © Bettina Friedl

Als Mieter weiterhin bleiben werden das Adeg-Lebensmittelgeschäft von Arno Riedl, die team santé-Apotheke von Isolde Lorber, die Trafik Grässl, die BKS-Bank, das Reisebüro hitreise.at, das Blumengeschäft bunt+grün, die Handybörse und das Café Kaputtschino. Das Einkaufszentrum verlassen werden mit Ende März das Uhren- und Schmuckgeschäft Rubin sowie der Thai Nawa-Imbiss, Maria Moden hat bereits im Vorjahr geschlossen. Auch Repa Copy wird es künftig nicht mehr im Euco geben. Apisit Sripala wird stattdessen ein tailändisches Restaurant in einem Food-Court in einem Einkaufszentrum in Wörgl in Tirol eröffnen, das ebenfalls der Rutter Immobilien Gruppe gehört. „Ich bin seit Mitte 2019 im Euco-Center und habe viele Stammkunden und Freunde, aber ich sehe den Neustart in Tirol auch als Chance“, sagt der Gastwirt. Familie Polsinger hingegen wolle ein kleines Studio in ihrem Haus in St. Paul einrichten, bis sie in einem Jahr in Pension gehen.

Drogerie eröffnet zweite Filiale

Früher einmal zählte das Euco-Center 17 Geschäfte, nach dem Umbau werden es 13 sein. „Wir wollen uns auf das tägliche Einkaufen konzentrieren und haben uns daher um Ergänzungen hinsichtlich des Branchenmixes bemüht“, spielt Rutter auf die Ansiedlung von dm, Fressnapf und „sehen!wutscher“ an: „Wir freuen uns, dass wir in diesen Bereichen jeweils den Marktführer ihrer Branche gewinnen konnten.“ Während Fressnapf den Standort wechseln wird, wird die Drogerie dm eine zweite Filiale in der Bezirksstadt eröffnen.

Apisit Sripala hat den Thai Nawa-Imbiss noch bis Ende März geöffnet © Bettina Friedl

13 Geschäfte

Rutter betont, dass der Umbau ab April bei laufendem Geschäftsbetrieb erfolgen wird. Lavantseitig werde es einen „kleinen Zubau“ geben. Im Herbst soll die Modernisierung abgeschlossen sein. „Wir haben die Verkaufsflächen zu 100 Prozent vermietet“, freut sich Rutter, der das Euco-Center als „Juwel“ bezeichnet. Ein Teil der Geschäfte wird von außen sowie von innen zugänglich sein, der Handyshop und das Reisebüro werden im Vorkassenbereich des Adeg-Marktes untergebracht. Der Haupteingang beim Adeg-Markt sowie an der Rückseite bei der Lavant bleiben erhalten. In den insgesamt 13 Geschäften werden nach dem Umbau laut Rutter rund 120 Mitarbeiter beschäftigt sein. „Jetzt sind es zwischen 60 und 70 Beschäftigte“, sagt Riedl. Der Adeg-Kaufmann freut sich auf die anstehende Modernisierung: „Wir sind glücklich, mit der Rutter Immobilien Gruppe einen Partner gefunden zu haben, der so viel Geld in die Modernisierung des Euco-Centers in die Hand nehmen wird. Es wird eine enorme Aufwertung für das gesamte Einkaufszentrum.“

Der Adeg-Markt, die Apotheke und die Bank sind vom Umbau nicht betroffen, da diese ohnehin vor wenigen Jahren modernisiert wurden. Das Selbstbedienungsrestaurant wird nur noch bis 9. März geöffnet haben, da für das neue Restaurant ein größerer Umbau notwendig ist. Das neue Restaurant von Manuel Wutscher wird viel Fensterfläche und einen großen Gastgarten haben.

Das Selbstbedienungsrestaurant im Euco-Center wird am 9. März letztmalig geöffnet haben © Bettina Friedl