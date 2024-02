Am 26. Februar startet die Asfinag mit der Sanierung eines sechs Kilometer langen Abschnittes auf der A2 Südautobahn zwischen Wolfsberg-Nord und dem Gräberntunnel. Bis etwa Mitte November werden in diesem Abschnitt die Fahrbahn sowie insgesamt 15 Brücken auf beiden Richtungsfahrbahnen saniert. Bei den Brücken ist insbesondere der Austausch sämtlicher Fahrbahnübergangskonstruktionen (in Summe 30 Stück) vorgesehen. Diese Stahlkonstruktionen sind die Übergänge von Brücke zu Freiland und ermöglichen es der Brücke, sich zu bewegen und Temperaturschwankungen auszugleichen.

Je zwei Fahrstreifen

Die Bauarbeiten beginnen auf der Richtungsfahrbahn Wien. Nach Einrichten der Verkehrsführung – das nimmt etwa drei Wochen in Anspruch – wird der gesamte Verkehr auf der Richtung Italien laufen, auf der jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung zur Verfügung stehen. Vor dem Sommer wechseln die Bauarbeiten dann auf die Richtungsfahrbahn Italien. Auch während der Sommerreisezeit sind wieder je zwei Fahrstreifen pro Richtung für den Verkehr befahrbar. Die Fertigstellung erfolgt Mitte November.