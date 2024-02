Den Schritt vor den Traualtar wagten im Lavanttal im vergangenen Jahr 275 Paare – um vier weniger als 2022. In der Stadt Wolfsberg selbst gab es 144 Trauungen. In Reichenfels gab es auch eine eingetragene Partnerschaft. „Es fanden hin und wieder auch Trauungen im Freien statt, die meisten heiraten aber nach wie vor noch traditionell im Standesamt“, geben einige Standesämter im Tal Auskunft. Von 2015 bis 2019 ließen sich im Lavanttal durchschnittlich 247 Paare verheiraten, im Jahr 2020 waren es 220 und 2021 218. 2022 stieg die Zahl der Verehelichungen wieder auf 262 Paare an. Auch heuer stehen wieder einige Hochzeiten an, von Mitte April bis Ende September sei beispielsweise das Standesamt Wolfsberg vor allem am Wochenende schon sehr dicht gebucht. Vereinzelt würden sich auch Paare nur zu zweit und ohne Beiwohnen von Gästen trauen lassen, da sie auf den Festakt verzichten wollen.