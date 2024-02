Was Lavanttaler Eltern immer wieder beklagen, ist das Fehlen von wetterunabhängigen Ausflugszielen für Kinder. Das soll sich nun ändern. Immerhin soll in der ehemaligen Lebek-Halle im Süden von Wolfsberg ein großer Indoor-Spielplatz eröffnet werden. Hinter dem Projekt steckt der heimische Gastronom Josef „Seppi“ Berglitsch, der mit seiner Frau Eva das Palais Café am Weiher in Wolfsberg sowie das Nachtlokal „Coopers“ im Süden der Bezirksstadt betreibt.

Das Gastronomen-Ehepaar Seppi und Eva Berglitsch © Privat

Auf einer Fläche von 1400 Quadratmetern wird das Indoor-Spiele-Paradies eröffnet, wobei die reine Spielfläche für (Klein-)Kinder aller Altersgruppen 1100 Quadratmeter groß sein wird. Die restliche Fläche steht für die Gastronomie zur Verfügung. Nähere Details werden erst am 23. Februar im Zuge einer Pressekonferenz bekannt gegeben, da zur Zeit laut Berglitsch noch die behördlichen Endgenehmigungen stattfinden. Heißen wird die neue Freizeiteinrichtung „Jump and Play – Indoorspielplatz Wolfsberg“.