Österreichweit war der renommierte Restaurantführer Guide MICHELIN zuletzt im Jahr 2009 präsent. Nach Jahren, in denen das Augenmerk in der „Main Cities of Europe Selection“ auf Wien und Salzburg lag, werden die Tester nun wieder in allen Bundesländern präsent sein. Zusammen mit Landestourismusorganisationen und der Österreich Werbung kündigte der Guide MICHELIN am Mittwoch seine Rückkehr an. Die neue Österreich-Selektion mit Spitzenbetrieben wird ab kommendem Jahr erscheinen.