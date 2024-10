Eine unvergessliche Ballnacht auf Schloss Wolfsberg

Am 19. Oktober haben die Lavanttaler Service-Clubs zum 11. „Ball am Schloss“ geladen. Mit dem Erlös der Eintrittskarten wird der Soforthilfefonds Lavanttal von Licht ins Dunkel finanziert, der Familien in Not im Lavanttal zugute kommen wird.