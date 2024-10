Vor sechs Wochen hat das neue Schuljahr begonnen – und genauso lange herrscht schon Unmut über die „Zustände“ an der Volksschule St. Gertraud. „Es geht zu, wie in einem Hühnerstall. Es gibt nur eine erste Klasse, in der 26 Kinder sitzen, obwohl Klassen ab 26 Kindern geteilt werden müssten. Außerdem sind die Räumlichkeiten für 26 Kinder zu klein“, klagt ein verzweifelter Elternteil, der zum Schutz des Kindes anonym bleiben will.