Erst kürzlich übergab der Hausarzt Anton Hackl seine Praxis für Allgemeinmedizin in St. Andrä seinem Sohn Michael Hackl. „Mein Vater war schon immer mein Vorbild. Die Arbeit als Hausarzt war der Grund, warum ich überhaupt Medizin studiert habe“, erzählt Michael Hackl über seine Entscheidung. Nach dem Abschluss des Medizinstudiums in Graz 2003, arbeitete der 48-Jährige ein Jahr in Deutschland an einer Spezialklinik für Lungen-, Haut- und psychosomatische Erkrankungen, ehe er als Turnusarzt in Klagenfurt begann.