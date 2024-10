Der Landwirt Franz Dorner (66) aus Kamp in der Marktgemeinde Frantschach-St. Gertraud errichtete rund 150 Meter über seiner Hofstelle ein Windrad. Das 30 Meter hohe Windrad mit einem 16 Meter langen Rotordurchmesser ging am 10. Oktober in Betrieb. „Es ist die erste Kleinwindkraftanlage in Österreich mit einer Leistung von 25 kW“, sagt Dorner, der in rund 1300 Metern Seehöhe einen Geflügelmastbetrieb führt. Mit dem Kleinwindrad könne er künftig 100 Megawattstunden (MWh) Strom pro Jahr – der Energiebedarf von 30 Haushalten – erzeugen. „Solche Windräder könnten auch in Städten oder entlang von Skipisten gebaut werden“, hofft der innovative Lavanttaler auf ein Umdenken in der Gesellschaft.