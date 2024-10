Nach vielen Streitereien, einer „Watschn“, Tränen und reichlich Alkohol im Blut fielen die Promis von Forsthaus Rampensau nach der ersten Folge in ihre Bettchen. Das Bett in der Küche blieb leer und so rückten offizielle und „nicht-offizielle“ Pärchen näher zusammen. Wer hier jedoch nach Erholung sucht, ist definitiv fehl am Platz, denn das erste Spiel wartet in der zweiten Folge bereits auf alle Zweiergespanne. Beim Spiel „Buchstabensuppe mit Stelze“ müssen sich einige Rampensäue auf Stelzen beweisen, während die anderen Quizfragen beantworten müssen, die wiederum gemeinsam buchstabiert werden müssen. Wer falsch antwortet oder buchstabiert, bekommt sofort eine Dreck-Dusche serviert. So auch Jazz Gitti, die prompt mit einem „Ich mein, geht‘s noch?“ reagiert. Der Ton verhärtet sich bei den Kandidatinnen und Kandidaten und Max gibt seiner Cousine Selina mit einem „Konzentrier dich, Oida“ sofort zu verstehen, wie die Spiele bei ihm laufen.