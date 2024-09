Am 3. Oktober startet die dritte Staffel von Forsthaus Rampensau auf Joyn und ATV, die auf 1300 Metern Seehöhe in einer Lavanttaler Hütte gedreht wurde. Direkt nach der Promi-Reality-Show wird „Leiwand lästern mit Luis & Lev“ ausgestrahlt. Die beiden sind aus „Tinderreisen“ bekannt und gingen als erste Sieger von Forsthaus Rampensau hervor.

Was waren die Aufreger im Haus, wer hat für ordentlich Zunder gesorgt? Das wird diskutiert und analysiert – aber hauptsächlich wird natürlich gelästert. Was so mancher Teilnehmerin oder manchem Teilnehmer, die mittlerweile alle feststehen, sauer aufstoßen könnte.

Wer heuer zu sehen sein wird? Neben Austropop-Legende Jazz Gitti, die es mit Kartenlegerin Carmen ins Lavanttal verschlug, hoffen auch die ATV-Stars Sayed und Kevin auf den Sieg von 20.000 Euro. Die beiden Rapper sind vielen durch das ATV-Format „Tinderreisen“ bekannt. Weitere Kandidaten sind „Wildsau“ Lydia Kelovitz und „Bauer sucht Frau“-Star Johannes Höfinger, die Reality-Stars Zoe und Robert, Käse-König Roland Ludomirska und Dominic, die Social-Media-Stars Max Weißenböck und Selina Hager, die „Bauer sucht Frau“-Lieblinge Sarah und Stefan, das Gemeindebau-Duo Julia und Hansi, die Turteltauben Patrick und Natascha sowie Nadja und Paloma, bekannt aus „Love Fool“.