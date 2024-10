Aktuell wird Alexander Vincini, der in diesem Jahr den ehemaligen Gasthof Neuwirt in Hart bei Lavamünd erworben hat, mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Denn ein Plakat, das er für die baldige Wiedereröffnung des Gasthofes gestaltet hat, ziert folgender Spruch: „Bratlfett statt Mohamed“. Für viele ein rassistischer Ausdruck, der moralisch unverantwortlich ist. „Wir sind in einer Runde mit ein paar Getränken zusammengesessen und darauf gekommen. Ich sage aber gleich, dass ich absolut keine rassistischen Absichten hatte, denn davon bin ich weit entfernt. Wir verkaufen bäuerliche Produkte, daher der Spruch auf dem Plakat“, betont Vincini.