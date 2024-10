Die Gerüchte werden immer lauter und das erste Absägen rückt immer näher. Bei „King Kev“ rattern aktuell nicht nur die nächsten Rap-Zeilen im Kopf, auch das Gespräch mit Tinder-Kollege Sayed am Vorabend lässt ihn nicht mehr los. „Die wollte uns absägen und wollte es mir nicht sagen“, klagt Kevin seinem Teamkollegen. Auf der Suche nach den Übeltätern, stößt der Tinder-König nicht nur auf positive Antworten. „Er glaubt, er gibt sich g‘scheit, aber er is saublöd“, wettert Oberförsterin Jazz Gitti. Während King Kev verzweifelt auf der Suche nach Antworten ist, suchen Max und Selina bereits nach Verbündeten. Doch wer lässt sich mit den Social Media Stars ein? Zoe, mit der ja „schon mal was gelaufen ist“ scheint sich dafür wenig zu interessieren, die hat bereits ihren neuen „Ruhepol“ bei ihrem Bettkollegen Stefan gefunden. Zoe stellt jedoch klar: „Weiter als Küssen werden wir nicht gehen. Denk ich jetzt mal.“