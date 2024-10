Nachdem in der ersten Folge die ersten Schimpfwörter fielen, mussten sich die Rampensäue dem ersten Spiel stellen. „Buchstabensuppe mit Stelze“ hieß es für die Promi-Paare, die schnullernuckelnd auf Stelzen Fragen beantworten und die Antworten gemeinsam buchstabieren mussten. Bei falscher Antwort gab es direkt eine Dreck-Dusche, was Julia so gar nicht gefiel, denn sie wollte sich „nicht schmutzig machen, ich hasse das, i will hübsch sein“. Für sie sollte das Spiel jedoch kein Problem sein, denn sie liebt Fächer wie „Geschichten und Österreich“, worauf prompt die Antwort „Alfaturm“ für eine Sehenswürdigkeit in Paris fiel. Nadja hatte Höhenangst auf den Stelzen und Selina antwortete auf Englisch, wofür sie gleich ein „bist du dumm oder was“ von Alex kassierte. Dumm war im Endeffekt auch er, denn die Schwerkraft behandelt man in Physik und nicht Geografie. Die „Sau-Power“ Johannes und Lydia freuten sich auf den Sieg und Specki und Natascha tranken erstmal einen Schluck Alkohol auf den letzten Platz, denn das gehört schließlich auch gefeiert.