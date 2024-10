Ab sofort hat das Lavanttal ein weiteres Tattoo-Studio. „Dear Skin“, das von der Wolfsbergerin Silvia Resetar gegründet wurde, hat in der 10.-Oktober-Straße 57 in Wolfsberg seine Tore geöffnet. „Bei mir sind alle herzlich willkommen, die sich schön und gut in ihrer Haut fühlen wollen“, sagt Resetar, die bereits in der Hauptschule wusste, dass sie in die Welt des Tätowierens gehört, denn mit 16 Jahren bekam sie von ihrem Bruder ihre ersten zwei Tattoo-Maschinen geschenkt.