Sie kennen sich schon seit ihrer Hauptschulzeit: die gebürtigen Bad St. Leonharder Jacqueline Perl und Josef Hainzl. Sie haben dieselbe Klasse besucht, im letzten Hauptschuljahr haben sie sich schließlich ineinander verliebt. Seither gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Am Biobauernhof Hainzl in Gräbern bei Prebl gehen sie seit 2012 ihrer gemeinsamen Leidenschaft nach: der Landwirtschaft und Gartenarbeit.

Die Geburt von Miriam im Dezember 2019 und von Erika heuer im Februar machte das Glück des Pärchens komplett. Nun sind der 33-jährige Land- und Forstarbeiter sowie die 32-jährige IT-System- und Netzwerkadministratorin in den Hafen der Ehe eingelaufen: Am 31. August haben die beiden erst standesamtlich in Bad St. Leonhard „Ja“ gesagt, im Anschluss ging es zur kirchlichen Trauung in die Pfarrkirche Gräbern. Mit den rund 110 Gästen wurde im Gasthaus Deixelberger in Gräbern gefeiert.

Antrag bei Sonnenaufgang

Die Flitterwochen müssen jedoch noch warten, immerhin haben bald die Gänse am Hof Hochsaison. Vor über zehn Jahren hat das Pärchen nämlich mit der Aufzucht von Gänsen begonnen. Ab Mitte Oktober sind die Bioweidegänse vom Biohof Hainzl wieder erhältlich. „Unsere Flitterwochen wollen wir nach der Ganslsaison nachholen“, verrät die glückliche Braut, die nun den Nachnamen Hainzl trägt. Den Heiratsantrag hat die derzeit karenzierte Computer-Expertin übrigens ganz romantisch bei Sonnenaufgang beim Kreuz auf dem Schulterkogel in Prebl bekommen.