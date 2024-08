Durch Freunde haben sich die IT-Beraterin Melanie Kriegl (27) und der Bautechniker Michael Beer (27) vor 13 Jahren kennengelernt. „Anfangs waren wir nur befreundet“, erinnert sich Kriegl zurück. In ihren bisherigen zwölf Jahren Beziehung haben sie viel erlebt. „Wir haben einige Schulbälle besucht und haben zusammen auch den Führerscheinkurs gemacht. Bei der Matura und den darauffolgenden Studien in Graz oder Deutschland haben wir uns auch immer gegenseitig unterstützt“, so das Paar.

Ein Hochzeitswochenende

Verlobt haben sich die Wolfsberger am 23. Dezember 2022: „So konnten wir dann zu den Weihnachtsfeiertagen der Familie und unseren Freunden die tolle Neuigkeit verkünden.“ Die Hochzeitsfeier selbst fand am 22. Juni am Weingut Taggenbrunn in St. Georgen am Längsee mit knapp 100 Gästen statt. Standesamtlich wurden sie unter freiem Himmel getraut. „Wir sind mit der Familie und den Beiständen schon einen Tag vorher angereist und haben alles nach unseren Vorstellungen dekoriert“, so die Braut. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht, direkt im Festsaal des Weingutes, das auch über ein eigenes Hotel verfügt, wo nahezu alle Gäste übernachten konnten. „Das war unser persönliches Highlight. So durften wir ein unvergessliches Hochzeitswochenende in Taggenbrunn verbringen“, blicken die zwei frisch Vermählten auf ihre Feier zurück.

Direkt nach der Hochzeit flogen die beiden für eine Woche nach Ibiza. Die zweiten, großen Flitterwochen, folgen im Dezember. „Dann geht es auf die Malediven“, so Kriegl, die den Nachnamen ihres Mannes angenommen hat. Künftig wollen die beiden weiterhin viel reisen und ihre Liebe zum Wintersport, wie Skifahren oder Skitouren gehen, miteinander teilen.