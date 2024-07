2011 haben sich Manuel Ragger (36) und Janine Taferner (29) aus Wolfsberg kennengelernt. „Danach waren wir einige Jahre nur gut befreundet, bis es dann im Sommer 2015 auf einem Festival in der Steiermark gefunkt hat und wir ein Paar wurden“, erinnert sich Janine Taferner zurück. Tochter Lea-Marie (4 Jahre) machte das Glück perfekt.

Das Brautpaar mit Tochter Lea-Marie © Fotografie Gutschi

Am 22. Juni 2024 läuteten die Hochzeitsglocken. Zunächst wurde standesamtlich im engsten Familienkreis geheiratet, danach fand die freie Trauung durch den katholischen Diakon Thomas Fellner an „einem besonderen Ort“ statt. Nämlich im Garten des Gasthofes Lippbauerhof am Reisberg. „Wir haben uns dort kennengelernt. Für uns kam kein anderer Ort infrage“, so die beiden Frischvermählten, die in ihrer Freizeit gerne in der Natur und in den Bergen unterwegs sind. Wirt Gebhard Dohr fungierte als Beistand.

Auch die Flitterwochen sind bereits geplant. „Wir werden eine Reise nach Kroatien machen, wo unsere kleine Tochter nicht fehlen darf“, so das Paar. Zusammen lebt die Familie in einem Eigenheim in Wolfsberg. Janine Taferner arbeitet in der Qualitätsabteilung bei der Tubex in Wolfsberg und hat den Nachnamen ihres Mannes angenommen. Manuel Ragger ist Hausmeister im Wolfsberger Rathaus.