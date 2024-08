Die Firma Dörfler Immobilien wurde 1978 von Gottfried und Karin Dörfler als erstes Maklerbüro in Feldkirchen gegründet. 2013 übernahm Sohn Benjamin das Unternehmen, das heuer für sein 45-jähriges Bestehen von der Wirtschaftskammer ausgezeichnet wurde.

Schon früh zeigte sich das unternehmerische Talent der Familie: In den 1970er-Jahren begann Gründer Gottfried Dörfler als Immobilienmakler. In den 1980er-Jahren kamen Gerichtsgutachten für Immobilien dazu. Ab 1997 wurde schließlich das dritte Standbein, die Hausverwaltung, gegründet. Ein Bereich, der kontinuierlich ausgebaut wurde. Sohn Benjamin zog es zunächst gar nicht in die Immobilienbranche. „Ich war eigentlich in einem internationalen Konzern tätig, zuerst im Mittleren Osten und dann in Italien”, so der studierte Ethnologe und Orientalist.

Und es hat ihn doch gereizt

Irgendwann zog es den Kärntner aber doch zurück in die Heimat. „Meine Eltern gingen damals in Richtung Pension, ich wollte wieder zurück nach Österreich und irgendwie hat mich die Immobilienbranche dann doch gereizt”, erinnert sich Dörfler. Sein Handwerk wollte er allerdings nicht im elterlichen Betrieb erlernen, also begann er 2007 in einer größeren Immobilienkanzlei in Wien zu arbeiten. Mit einem postgradualen Studium der Immobilienbewertung an der TU Wien untermauerte er sein Fachwissen und trat 2009 in das elterliche Unternehmen ein.

2013 übernahm er das Unternehmen komplett und führt es seither im Alleineigentum. Neben seiner Tätigkeit als Immobilienmakler und Hausverwalter ist Benjamin Dörfler auch als Gerichtssachverständiger für Immobilienbewertung tätig. In seiner Freizeit zieht es den passionierten Jäger und Motorradfahrer hinaus in die Natur.