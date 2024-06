Karla Kolumna und Lois Lane waren ihre Vorbilder. Ständig am Sprung, immer aktuell und ein wenig außer Atem. So oder so ähnlich haben sich Schülerinnen und Schüler quer durch Kärnten den Beruf des Redakteurs vorgestellt. Mit Block und Stift im Anschlag oder Diktiergerät in der Hand machten sie sich auf, um Interviews zu führen und Fotos zu machen.

Schülerinnen und Schüler aus zehn Kärntner Schulen waren nämlich Teil der 18. Auflage des Kleine-Zeitung-Projektes "Schüler machen Zeitung" und haben die Möglichkeit gehabt, in die Welt des Journalismus einzutauchen. Sie haben sich in den vergangenen Monaten aufgemacht, um Geschichten zu erzählen. Sie haben sich dem Thema „Ein Wahljahr der Superlative“ gewidmet und dabei ihre jeweilige Nische gefunden.

Und die Themenvielfalt war groß. Vom Stelldichein mit einem Mitglied des Jugendgemeinderates bis hin zum Interview mit Bundespräsident Alexander van der Bellen war alles dabei. Schlussendlich wurde jeweils eine Doppelseite der Printausgabe der Kleinen Zeitung befüllt, aber auch unterschiedliche digitale Inhalte auf die Homepage gestellt.

Zum Abschluss des Projektes sucht die Kleine Zeitung jetzt das "beliebteste Kärntner Redaktionsteam 2024". Abgestimmt werden kann online ab Freitag, 14. Juni (6 Uhr), bis Sonntag, 23. Juni, um Mitternacht. Die Jugendlichen hoffen dabei auf zahlreiche Stimmen, schließlich gibt es 300 Euro für die Klassenkassa zu gewinnen.

Hier können Sie abstimmen: