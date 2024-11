„Dubai Wurst pro Scheibe 15 Euro“ oder „Würde perfekt in mein Dubai Brötchen passen“. Nach dem Hype um die teure Dubai-Schokolade - eine teure Schokoladen-Kreation von Sarah Hamouda, Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai, gefüllt mit Pistaziencreme und Engelshaar - tauchen in den Sozialen Netzwerken immer mehr Postings auf, in denen andere kulinarische Kreationen à la „Dubai“ auftauchen - wie etwa Dubai-Burger oder Dubai Cheesecake. Großteils wird damit der Hype um die zum Teil extrem teuer angebotene Schokoladenkreation aufs Korn genommen.

In Österreich soll es jetzt sogar eine eigene „Dubai Wurst“ geben, wie mehrere User posten. Und zwar wird die Mortadella Pistazie der Marke „Jeden Tag“, die in Österreich bei MPreis, Nah und Frisch und Unimarkt vertrieben wird, als „Dubai Wurst“ angepriesen. Allerdings handelt es sich dabei um einen Scherz - schließlich ist fraglich, wie beliebt eine Mortadella, die zu 84 Prozent aus Schweinefleisch und nur zu einem Prozent aus Pistazien besteht, in einem muslimischen Land wie Dubai tatsächlich wäre.

Dass ausgerechnet Mortadella für den Vergleich herangezogen wurde, ist nicht ungewöhnlich: Denn die italienische Mortadella enthält von Haus aus Pistazien, sofern sie aus einer bestimmten Region stammt. In Latium und in Mittelitalien stellt man sie etwa mit Pistazien her, in der Emilia-Romagna ohne.

Daher ist die scherzhaft als „Dubai Wurst“ angepriesene Wurst in Österreich auch noch keineswegs vergriffen, sondern in fast jedem Supermarkt erhältlich. In Kärnten etwa wird die Mortadella von Frierrs mit Pistazien hergestellt. Außerdem sind Produkte, die Pistazien enthalten, in Italien extrem beliebt.

Bei „Nah und Frisch“ wusste man von den witzigen Postings noch nichts. „Ich habe das Posting selber erst googeln müssen, es war mir nicht bekannt“, sagt Geschäftsführer Hannes Wuchterl. Auch von einem besonderen Andrang auf Mortadella Pistazie hätten die Kaufleute zumindest bisher noch nichts berichtet.

In Italien sind Produkte, die Pistazien enthalten, wie Kekse, Schokolade oder torrone morbido, sehr beliebt © Hautzenberger

Die „Jeden Tag“-Produkte und die entsprechende Mortadella Pistazie gibt es übrigens auch in Deutschland. Allerdings - so wird auf der österreichischen Homepage des Unternehmens versichert - werden für das regionale Sortiment in Österreich „ausschließlich regionale, in Österreich ansässige Unternehmen ausgewählt“. Das Sortiment umfasst derzeit rund 100 Artikel, gekennzeichnet mit dem Label „Hergestellt in Österreich“ oder „Qualität aus Österreich“.