Immer neue Formen nimmt der Hype um die Dubai-Schokolade an. Auch der Schweizer Schokoladen-Riese Lindt sprang auf den Trend auf und brachte am 9. November die Dubai-Schokolade in den Handel nach Deutschland. In Düsseldorf wurden die ersten Tafeln verkauft. Die Auflage war zunächst auf 1000 Stück limitiert und damit heiß begehrt. Der Run auf die gehypte Schoki entsprechend groß. Inzwischen werden die ersten Tafeln zu horrenden Preisen auf eBay zum Weiterverkauf angeboten.

Dubai-Schokolade von Lindt für bis zu 250 Euro

Findige Käufer, die eine der ausgewählten Tafeln ergattern konnten, wollten diese aber ganz offensichtlich nicht zum eigenen Genuss kaufen. Denn schon nach wenigen Stunden waren erste Angebote auf der Kleinanzeigen-Plattform eBay - der deutschen Version von willhaben.at - online. Dort wurden Exemplare für bis zu 250 Euro angeboten. Der reguläre Preis beträgt 14,99 Euro. Ob sich dafür Käufer finden, wird sich zeigen.

Wer sich lieber eine der „günstigen“ Versionen kaufen möchte, hat dazu noch eine Chance ab kommenden Montag. Denn dann verkauft Lindt in weiteren Filialen seine Dubai-Schokolade: Berlin (11. 11.), Frankfurt (12. 11.), Hamburg (13. 11.) und Köln (16. 11.).