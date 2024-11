Der Schweizer Schokoladen-Riese Lindt springt auf den Trend auf und bringt die Dubai-Schokolade nach Deutschland.

Dabei handelt es sich um eine Kreation von Sarah Hamouda, Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai. Videos der mit Pistazien und Kataifiteig (besteht aus sehr dünnen, feinen Teigfäden und ist auch als Engelshaar bekannt) gefüllten Schokoladentafeln überfluten die Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und Co.

Es gibt einen Haken

Noch diese Woche, ab 9. November, soll die Süßigkeit erhältlich sein. Doch die Freude währt nicht lange, denn die Stückzahl ist auf 1000 Tafeln limitiert. Kosten wird eine Tafel 14,99 Euro.

Erhältlich ist sie nur in ausgewählten Lindt-Boutiquen. Man startet in Düsseldorf, doch geplant ist auch ein Online-Verkauf.

Bald in Österreich?

Laut der Lindt-Pressestelle in Österreich ist ein Verkauf hierzulande nicht vorgesehen. Doch viele andere Unternehmen sind auf den Social-Media-Hype bereits aufgesprungen. Seit zwei Wochen ist die Dubai-Schokolade in fast allen Billa Plus-Filialen erhältlich. Auch von der Spar-Pressestelle heißt es: „Wir führen mittlerweile die Dubai-Schokolade österreichweit in allen Interspar-Märkten.“