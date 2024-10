In Wien steht man für die Dubai Schokolade Schlange. Doch trotz des internationalen Hypes, ist sie hierzulande noch schwer zu kriegen. Die Zutaten sind in den meisten türkischen Lebensmittelshops erhältlich

Dubai Schokolade selber machen

Edelvollmilchschokolade am besten in einer Schüssel über einem Kochtopf mit siedendem Wasser zum Schmelzen bringen und in eine Silikonform gießen. Diese sollte auch an den Rändern damit bedeckt sein.

Das Engelshaar bzw. Kadayif in einer Pfanne mit etwas Butter anrösten. Danach Pistazien-Creme und Tahini dazugeben.

Die Füllung in die Form geben, nochmals mit Schokolade verschließen und im Kühlschrank aushärten lassen.

Sobald sie hart ist, kann man sich die Süßspeise auch schon schmecken lassen.