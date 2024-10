Die „Dubai Schokolade“ ist eine Kreation von Sarah Hamouda, Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai. Videos der mit Pistazien und Kataifiteig (besteht aus sehr dünnen, feinen Teigfäden und ist auch als Engelshaar bekannt) gefüllten Schokoladentafeln überfluten die Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram und Co. Die Dubai Schokolade gibt es auch als glutenfreie Variante.

Kunden stehen Schlange für Dubai Schokolade

In Österreich gibt es sie bereits vereinzelt zu kaufen. In Wien finden Suchende die Dubai Schokolade in einer einzigen Spar-Filiale, „weil sie dort vom selbstständigen SPAR-Kaufmann Duje Certa auf eigene Initiative und selbst erzeugt wird“, erklärt Spar-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann. Certa habe sogar fixe Zeiten, in denen die Schokolade gekauft werden kann, weil er mit der Produktion nicht mehr nachkomme. „Die Kunden stehen Schlange“, so Berkmann.

Aber auch in Graz kann man die Dubai Schokolade kaufen. Eckhards Confiserie in der Sporgasse bietet seit einigen Wochen die Süßgkeit an. Das Produkt werde sehr gut angenommen, teilte man der Kleinen Zeitung telefonisch mit.

Auch „Siggi's Shisha Shop“ bietet die Schleckerei bereits an - allerdings die nicht vegane und nicht glutenfreie Variante. Die Tafeln würden in ausgewählten Konditoreien in Europa hergestellt und importiert, sie kommen also nicht aus Österreich. Man achte jedoch streng auf die Qualität der Produkte, erklärt Filialleiter Sherif Bucur.

Rund 60 Tafeln werden wöchentlich verkauft, oft ist ein Teil schon vor der Lieferung in der Filiale reserviert. Die Nachfrage ist groß, würden die Hersteller mehr liefern können, würde man mehr bestellen und verkaufen, jedoch komme man auch hier mit der Produktion nicht nach.

Bei Hussel befindet sie sich laut der Filiale Murpark bereits im Lager in Deutschland und wird in den kommenden Tagen nach Österreich geliefert und verkauft. Ein genaues Datum konnte man nicht nennen.

Mäßige Begeisterung über Dubai Schokolade bei Confiserien

Für Craigher Schokolade in Kärnten ist die Dubai Schokolade eher eine Art Konfekt, da die Füllung überwiege und die Bedeutung der Schokolade schon fast verloren gehe. „Wir achten darauf, dass bei unserer Schokolade das Verhältnis zwei Drittel Schokolade und ein Drittel Füllung herrscht“, erklärt Hannah Craigher. Pistazien-Schokolade habe man bereits seit Jahren im Sortiment. „Wir überlegen aber, ein Konfekt im Dubai-Schokoladen-Stil mit Gold-Verzierung zu entwickeln.“

Auch bei Zotter Schokolade in der Steiermark hat man den Trend beobachtet, jedoch konnte kein Rezept wirklich überzeugen. Man kritisiert vor allem teilweise mangelnde Qualität der Produkte und den oft überteuerten Preis. „Eine eigene Dubai-Schokolade brauchen wir gar nicht, wir haben unsere handgeschöpften Schokoladen - und da gibt es einige, die auch dieses weiche Erlebnis bieten“, sagt Julia Zotter. Einer ihrer Herbst-Favoriten ist zum Beispiel die Variation Pistazie mit Safran oder Preiselbeere. „So einem Trend hinterherzulaufen, um dann eine Schoko zu kopieren, ist nicht unser Ding.“

Preis der Dubai Schokolade gerechtfertigt?

In Österreich variieren die Preise stark. Während der Originalpreis bei umgerechnet etwas über 17 Euro liegt, zahlt man bei Spar Certa in Wien lediglich 3,49 Euro. Bei Meinl am Graben, wo die Schokolade auch erhältlich ist, werden laut DerStandard jedoch wieder stolze 23 Euro verlangt.

Auch in Graz bei Siggi's Shisha Shop kommt eine Tafel (190 g) auf 18,90 Euro und bei Eckhards Confiserie auf 22,50 Euro für eine Tafel mit 230 g.

Neben der hohen Nachfrage sind vor allem Handarbeit und relativ teure Rohstoffe wie Pistazien und Fair-Trade-Schokolade Preistreiber.

Geschmackstest der Dubai Schokolade

Geschmack ist natürlich subjektiv, doch online fallen vor allem positive Reaktionen auf. Das knusprige Engelshaar der Füllung erinnert an Cornflakes, jedoch gemischt mit einer saftigen Pistazien-Creme. Ein Fluch und ein Segen zugleich, denn das Saftige kann schnell zur Sauerei werden. Sauberes Esserlebnis Fehlanzeige, andererseits welcher Snack wird schon sauber gegessen?

Ob der Snack das Ausmaß der Begeisterung und zu diesem Preis wert ist, muss jeder für sich entscheiden. Schmecken tut es definitiv.