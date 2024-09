Eigentlich ist er das, was man unter einem ganz klassischen McDonald‘s-Burger versteht: Kein hoch getürmter Burger mit dickem Fleischlaberl, den nur noch ein Spieß in der Mitte zusammenhalten kann und den man kaum mehr in den Mund bekommt, sondern ein völlig unspektakulär ausschauendes Ding, bestehend aus weichem Bun mit einem flachgedrückten Patty darin, noch saftig, aber am Rand kross gebraten, mit starken Röstaromen, die auf milden, halb geschmolzenen Cheddar treffen.

Der Smash Burger ist spätestens heuer auch in Graz zu einem der großen Foodtrends geworden: Bei Indie Burger, beim Würstel Scheich oder in der Bar Amouro etwa werden die flach gedrückten Laberl bereits mit großem Erfolg gebraten. Nun hat sich eine neue Imbissbude dem Trend verschrieben: Smash up heißt das neue Lokal in der Schönaugasse 3, also gleich ums Eck vom Jakominiplatz und in den früheren Räumlichkeiten von Koshari Time. Dem veganen ägyptischen Streetfood-Lokal ist also ein neuer Fastfood-Imbiss gefolgt, der sich nun aber auf Fleischiges konzentriert.

Einen Smash Burger müssen wir natürlich kosten, klar. Wir entscheiden uns für die Variante mit Jalapeños (7,90 Euro). Er schmeckt wie erhofft: Ein flaumig weiches Weizenweckerl mit genau der richtigen Menge an Rindfleisch drin, Röstaromen treffen auf die Süße des Weckerls und einen Hauch Säure und Schärfe durch die eingelegten Paprika. „Leider geil“ ist wohl der vielleicht unpassende, aber trotzdem richtige Ausdruck dafür. In der Combo gibt‘s um 6 Euro noch Pommes frites und ein Getränk – Elephant Bay-Eistee vertreibt man angeblich exklusiv – dazu. Bei den Pommes haben wir auch wenig zu kritisieren, sie sind schön knusprig und nicht zu stark gesalzen. Nicht aufregend, aber ein sehr guter Burger-Begleiter.

Außerdem auf der kleinen, feinen Speisekarte im winzigen Imbiss-Lokal: Chicken Wings. Hier kosten wir die mit Honeybutter (9,50 Euro; auch hier gibt‘s um 6 Euro die Pommes-Getränke-Combo dazu). Sie kommen mit einer Zitronenscheibe und frischem Koriander serviert, und sind herrlich zart, die Süß-sauer-Sauce schmeckt sehr gut dazu, der Koriander schmeckt nach praktisch nichts, aber das ist hierzulande leider einfach so – und manchen Leuten eh ganz recht.

Und sonst? Brummt es im Imbiss, es hat sich offenbar schon herumgesprochen, dass die Burger hier gut sind. Das Team am Grill ist flott und gut drauf, aus den Boxen ist feiner Hip Hop („Straight outta Compton“) zu hören. Freitags ist außerdem Philly-Tag: Dann gibt es Philly Cheese Steaks, den Fastfood-Klassiker aus Philadelphia, aus kurz gebratenem, sehr dünn geschnittenem Steakfleisch und Käse, meist Provolone, serviert im Sandwich-Brot. Für alle muslimischen Glaubens wichtig zu wissen: Die Speisen sind allesamt halal.

Die Burgerdichte am und um den Jakominiplatz ist damit weiter angestiegen: Nur ein paar Meter weiter findet man den ältesten McDonald‘s der Steiermark und eine Filiale der oberösterreichischen Kette Burgerista, die im Oktober wieder eröffnet. Dann natürlich Burger King sowie das Standl Burgereck, und einen Katzensprung entfernt in der Klosterwiesgasse Freigeist, am Eisernen Tor / Kaiserfeldgasse Le Burger bzw. das vegane Swing Kitchen.

Smash up in Graz: Kontakt und Öffnungszeiten

Schönaugasse 3, 8010 Graz

Online zu finden auf Instagram @smashup.at