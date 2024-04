Notarzteinsatz Freitagvormittag in Wolfsberg: Es war gegen 9 Uhr, als ein Pensionist am Waldrand einer Parzelle in Wolfsberg alleine mit der Motorsäge einen Eschenbaum fällen wollte. Der 69-Jährige wollte Brennholz machen. Dabei spaltete sich laut Polizeibericht vom Baumstamm der Esche ein rund drei Meter großes Holzteil ab und traf den Mann am Oberkörper.