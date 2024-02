Tragischer Forstunfall am Dienstag in Kärnten. Am Vormittag war ein 66-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg auf seinem Anwesen damit beschäftigt, umgestürztes Schadholz aufzuarbeiten. Dabei schnitt er einen verkeilten Fichtenbaum um. Beim Entasten und Ablängen des Stammes passierte das Unglück. Der 66-Jährige wurde von diesem erfasst und stürzte dadurch über eine Felskante etwa vier Meter auf einen darunter befindlichen Forstweg ab.

Als der Mann nicht wie vereinbart zum Mittagessen nach Hause kam, begab sich seine Ehefrau auf die Suche nach ihm. Sie fand ihren Gatten schließlich an der Unfallstelle. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät. Er hatte beim Sturz tödliche Verletzungen erlitten.