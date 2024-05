Ein Unglück am Arbeitsplatz ereignete sich am Dienstag in Völkermarkt: Ein 51-jähriger Arbeiter aus dem gleichnamigen Bezirk Völkermarkt war am Nachmittag in einer Firma auf einer Leiter stehend mit dem Anfertigen einer Transportkiste beschäftigt. Dabei löste sich beim Druckluftklammergerät eine 40 mm Klammer und drang in den Unterarm des Arbeiters. Der Mann erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades, er musste von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht werden.