Ein Forstunfall hat sich Samstagvormittag in der Gemeinde Stall im Mölltal ereignet. Dort waren zwei Männer aus dem Bezirk Spittal/Drau, 26 und 40 Jahre alt, mit Arbeiten im Wald beschäftigt. Gegen 9.15 Uhr wurde der 40-Jährige beim Herablassen eines zum Abtransport bereitliegenden Stammes von diesem im Bereich der Beine getroffen und eingeklemmt. Da sich sein Kollege zu diesem Zeitpunkt weiter weg befand, schrie der Verletzte um Hilfe. Als der 26-Jährige bemerkte, was passiert ist, setzte er umgehend die Rettungskette in Gang.

Der 40-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz gebracht.