Am Montag konnte die neunjährige Beatriz das LKH Villach wieder verlassen. Eine Nacht musste das deutsche Urlaubermädchen im Krankenhaus verbringen. Diagnose: Gehirnerschütterung. Am Sonntag war die Aufregung groß. Die Grundschülerin war bei einem Spaziergang in Tröpolach am Nassfeld von einer laut Polizei „sieben Zentimeter dicken“ Esche am Kopf getroffen worden. „Es ging alles so schnell. Wir haben nicht gesehen, dass der Baum umfällt“, schildert Alina Guillouet. Sie ist die Lebensgefährtin von Beatriz‘ Vater. Neun Personen waren am Samstag aus Deutschland nach Kärnten gereist, um hier ein paar Tage Skiurlaub am Nassfeld zu machen. „Wir sind aus Saarbrücken und hier bei Freunden zu Besuch“, so Guillouet.