Ein neunjähriges Mädchen wurde am Sonntag in Kärnten von einer umfallenden Esche am Kopf getroffen. Der Stamm traf das Kind, als es mit seinen Eltern Rast am Wanderweg nahe der St. Leonhardkirche in Schlanitzen machte. Das verletzte Mädchen wurde vom Vater nach Tröpolach getragen. Anschließend wurde es von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht.