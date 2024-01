Einen Forstunfall meldet die Polizei am Freitag aus Osttirol. Ein 36-jähriger Mann war am Nachmittag in einem Wald bei Matrei mit Holzarbeiten beschäftigt. Gegen 13.30 Uhr passierte es: Beim Entasten von Bäumen schlug es dem Mann die Motorsäge gegen seinen linken Unterschenkel. Dabei zog er sich eine tiefe Schnittwunde zu. Der 36-Jährige setzte selbst einen Notruf ab. Er wurde von der Rettung erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.