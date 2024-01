Ein Forstunfall hat sich Freitagnachmittag in der Gemeinde Dellach im Drautal ereignet. Gegen 15 Uhr führte ein alleinstehender 86-jähriger Mann Forstarbeiten in seinem Wald im Bereich Obere Draßnitz durch. Währenddessen rutschte der Oberkärntner plötzlich aus und zog sich laut Polizeibericht eine schwere Verletzung zu.

Der Mann schleppte sich zu seinem - auf einem nahegelegenen Forstweg - geparkten Auto, konnte aber aufgrund seiner Verletzung nicht mehr wegfahren. Gegen 16.30 Uhr fuhr sein Neffe zum Anwesen des 86-Jährigen. Da er dort seinen Onkel nicht antreffen konnte, sorgte er sich und begann mit der Suche. Kurz danach fand er den schwer verletzten Mannl und setzte die Rettungskette in Gang.

Nach medizinischer Erstversorgung und mit Unterstützung der Bergrettung Oberers Drautal, wurde der Mann so weit für den Transport bereit gemacht, dass er mit dem Rettungshubschrauber RK 1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert werden konnte.