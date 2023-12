Am Montag war ein 33-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Völkermarkt mit einem Arbeitskollegen in einem Waldstück in der Gemeinde Deutsch Griffen im Bezirk St. Veit/Glan mit dem Abtransport von gefälltem Bäumen beschäftigt. Dafür benutzte er eine an einer Zugmaschine angebrachte Seilwinde. Gegen 15.15 Uhr geriet der Arbeiter offenbar aus Unachtsamkeit mit einer Hand in den Seileinzug der Winde. Er konnte sich zwar noch selbst daraus befreien, erlitt bei dem Unfall aber schwere Verletzungen.

Der Arbeitskollege verständigte die Rettung und brachte den Verletzten nach Sirnitz, wo er von der Rettung erstversorgt und anschließend in das UKH Klagenfurt gebracht wurde.