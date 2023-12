Montag gegen 8 Uhr wollte ein 32-jähriger polnischer Arbeiter einer Firma auf einem Holzablageplatz in Heiligenblut am Großglockner im Bezirk Spittal/Drau am Mast eines Lkw mit Seilkran ein Service durchführen. Der Arbeiter stieg auf das Dach des Lkw, um zum Mast zu gelangen. Noch bevor er sich gegen einen Absturz sichern konnte, rutschte er wegen Unachtsamkeit und des Raureifes aus und stürzte aus einer Höhe von etwa dreieinhalb Meter auf den Schotterboden.

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung vom Roten Kreuz Winklern in das BKH Lienz gebracht.