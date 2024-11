Beim Meisterkulturabend 2024 in der Rosenhalle in St. Stefan im Rosental wurden kürzlich sechs neue Betriebe in das Netzwerk „Meisterkultur“ des Steirischen Vulkanlands aufgenommen. Der Abend mit Vortrag von Jürgen Neubauer vom Innolab an der Fachhochschule Campus 02 stand somit ganz im Zeichen der Innovation. Der Markenlizenz-Verantwortliche, Bernd Gerstl, holte dann die neuen Mitgliederbetriebe auf die Bühne: Dieter Baronigg mit seinem Kaufhaus in Ilz, Jürgen Höfler und David Brandl mit der Styrinarisch OG, die Stephanus Gemeinnützige GmbH, Stoffwechsel Mode in Feldbach, Michaela Summer vom Betrieb Bäcksteffl in Halbenrain und die Vulkanlandstrom GmbH, die mittlerweile von Familie Kiendler betrieben wird.