„Boys Day“ am LKH Südsteiermark, Heilbäder- und Kurorteverband tagte in Bad Gleichenberg und Start von „Bike & Spa“

Schüler bekamen im LKH Südsteiermark einen Einblick in den Klinikalltag, das Interreg-Projekt „Bike & Spa“ startete und Bad Gleichenberg war zwei Tage das „Zentrum des heimischen Gesundheitstourismus“. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.