Seit etwa fünf Jahren züchten Katharina Birkl-Weiskopf und Patrick Birkl in Fehring die Hühnerrasse Bresse Gauloise – sie gilt als feine Zweinutzungsrasse und ist aufgrund ihres Geschmacks in der Spitzengastronomie besonders beliebt. Am „K&P Hendlhof“ wachsen die Bresse-Hühner auf einem Bio-Betrieb auf, haben viel Auslauf und dürfen sich 16 bis 20 Wochen durch die Südoststeiermark picken. Seit heuer arbeitet das Paar allerdings mit zwei Partnerbetrieben in der Südoststeiermark daran, auch konventionell aufgezogene Bresse-Hühner anzubieten. Seit Anfang November können beide – bio und konventionell – vorbestellt oder wöchentlich ganz frisch bei Hannes Christandls Spar in Fehring gekauft werden.