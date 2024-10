Brauerei Bevog gewinnt Beer Challenge und Noom Wild Ales eröffnet Selbstbedienungsladen

Die Kleinbrauerei Noom Wild Ales betreibt Shop für Biere aus der Region und Bevog gewann mit dem Bier „Slow Loris“ die Beer Challenge der Berliner Beer Week. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.