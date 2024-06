Eröffnungen: Brauerei in Riegersburg und DiniTech-Firmenstandort in St. Stefan/R.

Stefan Kirchengast braut seit fünf Jahren Bier, mit Terra Cervisiae Schützing nimmt die Brauerei nun Form an. DiniTech eröffnete großes Kompetenzzentrum für Elektromobilität mit vielen Gästen. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.