Das Bierbrauen hat in der Steiermark eine lange Tradition. 1980 gab es allerdings nur noch vier Braustätten in der Steiermark – ein Tiefpunkt. Das änderte sich allerdings in den vergangenen Jahren, nicht zuletzt aufgrund des Erfolgs von Kreativbieren (Craftbeer). Heute zählt der Brauereiverband wieder 50 steirische Braustätten – 22 davon in den Bezirken Südoststeiermark, Weiz und Hartberg-Fürstenfeld.