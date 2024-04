Ein Brautag bei „Noom“: So gelingt Schritt für Schritt das wilde Bier

Jakob Marn und Sandra Hofer produzieren in ihrer Kreativbrauerei „Noom Wild Ales“ in Riegersburg wilde Biere. Sie geben einen Einblick in die Herstellung von spontan vergorenen Bieren und erklären, was ein „Whirlpool“ und „Coolship“ damit zu tun haben.