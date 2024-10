Hold Bestattung bezieht neuen Standort in Fehring

Hold Bestattung (ehemals Bestattung Schreiner) eröffnete kürzlich feierlich den neuen Standort in der Fürstenfelderstraße. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt tut.