„Wohlfühlabend“ in der Tischlerei Knaus und Käsekennerprüfung an der Berufsschule Bad Radkersburg

Lehrlinge dürfen sich nun zertifizierte Käsekenner nennen und Tischlerei Knaus veranstaltete „Wohlfühlabend“. Hier in der „Business-Szene“ der Kleinen Zeitung lesen Sie, was sich in der südoststeirischen Wirtschaftswelt gerade tut.