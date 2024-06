Land und Bürgermeister hatten es bereits angekündigt, nun ist es fix: „Aufgrund der Nachfrage und der optimalen infrastrukturellen Voraussetzungen in der steirischen Berufsschullandschaft, wird die Beschulung der Pflegelehre an der Landesberufsschule Bad Radkersburg starten.“ Seit 2023 gibt es in Österreich erstmals die Möglichkeit, eine Pflegelehre zu absolvieren. Auch in der Steiermark absolvieren aktuell sechs junge Menschen diese Lehrausbildung, ab Mitte November des heurigen Jahres wird die erste Klasse in Bad Radkersburg den Berufsschulunterricht antreten.